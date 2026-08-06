В американском штате объявили ЧС из-за украинского конфликта

Власти штата Индиана продлили режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики на 30 дней.

Причиной тому стали удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России, объяснил губернатор штата Майк Браун. Они привели к перебоям с поставками и подорожанию бензина во всем мире.

"Конфликт между Россией и Украиной перерос в морские атаки с использованием беспилотников, что привело к новым перебоям на мировых маршрутах транспортировки нефти", - говорится в сообщении.

Также введение режима ЧС связали с лесными пожарами в канадской провинции Альберта.

Режим ЧС вступает в силу с 7 августа 2026 года и действует до 5 сентября 2026 года, говорится в тексте указа. Это уже пятое продление режима с апреля 2026 года. Он предусматривает приостановку сбора налога на использование бензина и акциза на бензин.