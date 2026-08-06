Россиянам рассказали, из-за чего может уменьшиться пенсия

Россиян предупредили о факторах, которые могут снизить размер выплачиваемой пенсии.

К ним относятся отсутствие официального трудоустройства, получение зарплаты "в конверте", длительные перерывы в стаже и ошибки в лицевом счете, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии, доцент Екатерина Медякова.

Перерыв в карьере влияет на количество пенсионных баллов и стаж. Чтобы получать максимально возможную пенсию, необходимо минимизировать периоды без уплаты взносов в систему обязательного пенсионного страхования. Самозанятым следует делать взносы в СФР в добровольном порядке.

Также Медякова рекомендовала следить за данными лицевого счета на Госуслугах, поскольку именно эти данные используются для расчета пенсионных баллов.

По данным на июль 2026 года, средний размер ежемесячного пенсионного обеспечения по старости в России составляет 27,2 тысячи рублей в месяц.