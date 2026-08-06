Инна Гулая: трагическая судьба актрисы, чья душевно больная дочь провела всю жизнь в интернатах

Сергей Никоненко дал большое интервью, в котором вспомнил о многих известных актерах. Так, он был свидетелем трагической судьбы актрисы Инны Гулой.

Она снялась в нескольких лентах, самой известной среди которых была картина "Когда деревья были большими". Ее партнером стал легендарный артист Юрий Никулин. Инна являлась супругой сценариста и поэта Геннадия Шпаликова.

Никоненко отметил, что с юности Шпаликов и Гулая, которая всегда была со странностями, "баловались вином". "Инна была интеллигентная, романтичная, невероятно талантливая. Ухоженная!.. Но однажды после премьеры в Доме кино она упала прямо в снег, я взял ее на руки и понес к трассе ловить машину. С нами находился и ее муж Геннадий Шпаликов. Но он был не в состоянии нести пьяную жену..." - вспомнил Сергей Никоненко.

По его мнению, алкоголь ей был противопоказан. Когда Геннадий Шпаликов покончил с собой, отметил Никоненко, Инна Гулая продолжала выпивать. "Она приходила ко мне и просила денег. На мой вопрос: "На водку?" - утвердительно махала головой. Я давал деньги... А как не дать? Спилась, несчастная, и так рано умерла... Дочка Инны и Гены всю жизнь провела в интернатах - у нее повреждена психика, что-то не так с головой... Бедняжка!" - заключил артист в беседе с "Миром новостей".

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