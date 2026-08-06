Собянин рассказал о ликвидации восьми БПЛА, летевших на Москву

В ночь на четверг, 6 августа, и утром этого дня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских беспилотников, летевших на Москву.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем MAX-канале, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков вражеских дронов.

Ранее мэр Москвы, лидер списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин рассказал, что в последние месяцы количество беспилотников, которые запускаются в сторону Москвы, увеличилось кратно. По поручению президента России городские власти взаимодействуют с министерством обороны, силами ПВО для обеспечения безопасности столицы.

Посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник подчеркивал, что наша страна не оставит без внимания очередные попытки ВСУ совершить теракты на российской земле с применением дронов: "За покушение на столицу будет отдельная благодарность".