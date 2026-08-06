В Приморском крае задержали трех подростков, которые по заданию запрещенной в России террористической организации собирали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также готовили теракт на объекте Росгвардии.

Как рассказали в четверг, 6 августа, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ), в Находке и Владивостоке задержанные снимали места жительства и работы военнослужащих, их автомобили и места парковки. Они также искали места, где можно спрятать взрывные устройства.

У подростков обнаружили компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств и другие обличающие предметы и документы. Задержанные признали вину и сотрудничают со следствием.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили серию масштабных терактов в Московской области. Агенты украинских спецслужб готовили удар беспилотниками по стратегическому предприятию. Дроны привезли из-за границы в ящиках с кафельной плиткой. Для выполнения отдельных задач враг использовал детей.

Директор ФСБ и Национального антитеррористического комитета Александр Бортников подчеркнул, что спецслужбы ведут круглосуточную работу по предотвращению террористических атак Украины. Страной верховодит Владимир Зеленский — он "террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить". Неудивительно, что Зеленский "принимает решения соответствующие", однако "мы это учитываем".