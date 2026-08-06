Сергей Никоненко: "Не верю, что Малявина убила Жданько"

В этом голу Валентина Малявина могла бы отметить круглую дату - 85 лет. Однако она умерла пять лет назад. Ее имя навсегда связано со страшной трагедией.

Известно, что Валентина Малявина отсидела срок за убийство гражданского мужа, актера Станислава Жданько, ослепла, последние годы провела в пансионате для ветеранов... Говорят, все беды актрисы случились из-за ее пристрастия к алкоголю.

"И Валя, и я - дети Арбата. Только Валя - театральная девушка, а я - вгиковский... С Валентиной я снимался в фильме "Красная площадь" в 1970 году. В ней чувствовались ранимость, оголенный нерв", - припомнил актер Сергей Никоненко.

Ходили слухи, что у Валентины Малявиной было и психическое расстройство, однако Сергей Никоненко не берется это утверждать. Он отметил, что после выхода из тюрьмы Валентина Малявина написала книгу о своей жизни. Кроме того, припомнил Никоненко, у Малявиной и Александра Кайдановского был роман.

"Между ними кипели нешуточные страсти. Может, это на нее как-то повлияло, подвинуло не в ту сторону..." - рассуждает актер.

Сергей Никоненко не верит, что Валентина Малявина могла убить Станислава Жданько, передает "Мир новостей". "Хотя было большое расследование, экспертизы. Но я не верю..." - заявил артист.

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