Меган Маркл хвасталась встречей с Карлом III на светском ужине в Калифорнии: растрепала всё

Меган Маркл пару недель назад вернулась из путешествия в Британию. Герцогиня Сассекская встретилась со свекром и посетила могилу принцессы Дианы. Жене принца Гарри строго-настрого запретили раскрывать какие-либо детали визита, но актриса не смогла удержать язык за зубами.

Американская телеведущая и предпринимательница Марта Стюарт рассказала, что Меган хвасталась своей недавней поездкой в Великобританию и встречей с королём Карлом III на светском ужине в Калифорнии.

"На днях я ужинала с Меган Маркл. Мы обе были приглашены на один ужин в Калифорнии. Она только что вернулась из дворца. Мы почти не разговаривали — обменялись буквально парой слов, но я знаю, что она рассказывала об этом", — сообщила Стюарт журналу People.

Поездке предшествовали месяцы обсуждений, присоединятся ли Меган и дети к Гарри во время его недельного визита в Великобританию, приуроченного к годовщине до начала "Игр Непокоренных".

Изначально вопросы безопасности не позволили семье прилететь вместе с принцем, однако позднее эти проблемы были решены, что позволило Маркл и детям посетить Хайгроув. Супругов, которые неоднократно заявляли о своих опасениях за безопасность и стремлении к частной жизни, позже раскритиковали за публикацию фотографий из этой поездки. Герцогов обвинили в том, что они "сами нарушают собственную приватность".