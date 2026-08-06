В Сенате США объявили о восстановлении обмена разведданными с Украиной

Несколько членов американского Конгресса убеждены, что обмен разведданными между США и Украиной восстановлен до наблюдавшегося ранее высокого уровня.

Такое мнение высказывали, по данным Politico, председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер, сенаторы Джон Корнин, Роджер Уикер и Тим Кейн. Примечательно, что они представляют и Демократическую, и Республиканскую партии.

В Белом доме в связи с этим заявили, что президент США Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт между Россией и Украиной, продолжая "играть конструктивную роль" и сохраняя оптимизм относительно будущего соглашения. Однако однозначно подтвердить или опровергнуть восстановление уровня предоставления разведданных Киеву в администрации Трампа отказались.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что страны Запада лукавят в заявлениях о том, что не воюют с Россией, поскольку с их стороны продолжается прямая поддержка киевского режима, в том числе — разведывательными данными. Дипломат подчеркивал, что "это делается, конечно же, и давно об этом сказано, с прямым участием европейских и американских военнослужащих".

При этом в июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон заявил, что готов в случае поступления соответствующих указаний со стороны президента снабжать "иностранных партнеров, вроде Украины, критической информацией и аналитическими данными, достоверно отражающими планы и намерения России" (цитаты по ТАСС).