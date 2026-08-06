Россия задумала строить железную дорогу до Индийского океана

России необходимо проработать железнодорожный выход к Индийскому океану на случай рисков в Босфоре и Ормузе. На это указал в четверг, 6 августа, российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как пояснил политик, при возникновении затруднений с морскими маршрутами могут потребоваться альтернативные маршруты: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся, подчеркнул вице-премьер.

При этом Хуснуллин напомнил про важность долгосрочного финансирования. Строительная отрасль России способна освоить дополнительно около триллиона рублей в год, а "если гарантировать такой объем на пять лет вперед, можно нарастить мощности и строить еще больше", сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя работников железной дороги с профессиональным праздником, подчеркивал: железнодорожный транспорт играет важную роль в развитии России, способствует укреплению экономики, расширению межрегиональных и международных связей.

Глава государства Владимир Путин напомнил, что полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Этот проект в июне президент обсуждал с министром транспорта Андреем Никитиным. Над созданием специального поезда совместно работают 150 предприятий. Ведется возведение инженерных сооружений на участке между Москвой и Санкт-Петербургом.