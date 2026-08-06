СК установил новые эпизоды в деле о похищении девушек в Москве

Следователи установили новые эпизоды в деле о похищениях девушек и вымогательстве.

Ранее СК доказал девять эпизодов преступной деятельности и хищение более 750 тысяч рублей. Тогда по делу были задержаны двое жителей Подмосковья, суд приговорил их к 9,5 и 8 годам колонии.

После того, как информация попала в СМИ, объявились новые потерпевшие. СК установил еще четыре эпизода преступной схемы. В ближайшее время фигурантам предъявят новое обвинение.

По информации следователей, с сентября по октябрь 2024 года злоумышленники силой сажали девушек в машины, а затем требовали деньги. Жертв отпускали только после передачи средств.