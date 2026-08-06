Актриса Татьяна Гаврилова спилась и умерла в психушке в 61 год

Татьяна Гаврилова прославилась благодаря ролям в таких фильмах как "Люди и звери", "Дайте жалобную книгу" и "Берегись автомобиля". Кроме того, она отметилась в лентах "Забытая мелодия для флейты" и "Небеса обетованные".

А еще она была однокурсницей Сергея Никоненко. "Красивая, гениальная Татьяна Гаврилова спилась и умерла в психушке в 61 год. Сергей Герасимов называл ее "наш Чаплин", - отметил актер.

Он высказал мнение, что ее пристрастие к алкоголю было вызвано проблемами в личной жизни. "Таня всю жизнь любила режиссера Костю Худякова. Он учился во ВГИКе на параллельном курсе. Костя был красивый, этакий донжуан. И Таня очень красивая, яркая, с отличной фигурой. Костя дважды назначал регистрацию брака, но почему-то не приходил... Как тут не запить?" - задал риторический вопрос артист.

Самое интересное, что Татьяна Гаврилова была замужем за художником Эдуардом Курочкиным. Однако, считает Сергей Никоненко, она любила именно Худякова. "Жалко ее. Лариса Лужина ее часто навещала в интернате для душевно больных..." - припомнил Никоненко для "Мира новостей".

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