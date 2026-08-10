Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Начало недели может дать ощущение обновления. Захочется надеть что-то ярче, вернуться к личной идее или просто позволить себе больше уверенности.

Тельцы

Дома может стать спокойнее, будто воздух очистился после мелких споров. Найдётся потерянная вещь, нужное слово или простой способ вернуть близким ощущение уюта.

Близнецы

Переговоры, поездки и встречи снова набирают темп. Ваши слова будут звучать убедительно, но всё равно не забывайте проверять время, адреса и детали договорённостей.

Раки

Финансовые вопросы могут стать понятнее. Возможно, появится способ закрыть долг, сэкономить или получить предложение, которое поможет почувствовать больше устойчивости.

Львы

Меркурий в вашем знаке усиливает голос и уверенность. Делайте заявления, презентуйте себя, принимайте комплименты и не бойтесь напомнить о своих сильных сторонах.

Девы

Настроение становится спокойнее и яснее. День подходит для того, чтобы разобраться в мыслях, убрать лишние сомнения и вернуть себе внутренний порядок.

Весы

Общения сегодня может быть много: новости, встречи, тёплые разговоры. Венера в вашем знаке помогает производить приятное впечатление, так что не прячьтесь от людей.

Скорпионы

Дела, которые стояли на паузе, могут сдвинуться с места. Не ждите резкого рывка: достаточно одного уверенного действия, чтобы вернуть себе рабочий тонус.

Стрельцы

Учёба, поездки и планы на будущее могут складываться легче обычного. Если давно хотели обсудить отпуск, курс или новый маршрут, сегодня хороший день начать.

Козероги

Вы можете приблизиться к решению финансового вопроса. Возможно, найдётся новый источник дохода, способ экономии или практичный ответ на задачу, которая тянулась слишком долго.

Водолеи

Отношения могут получить второй шанс или тёплый поворот. Хорошо поговорить с партнёром по душам, устроить небольшое свидание или добавить в общение приятный сюрприз.

Рыбы

Рабочие процессы и повседневные дела постепенно станут управляемее. У вас появится больше энергии, чтобы вернуться к тренировкам, режиму или привычке, которую давно хотелось восстановить.