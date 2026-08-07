Избиратели подали около 650 тысяч заявлений на участие в ДЭГ

Избиратели подали почти 650 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах разных уровней. Как сообщили сегодня в Центризбиркоме, больше всего обращений - из Ростовской области - 110 тысяч.

Система ДЭГ доступна жителям 33-х регионов. Таким образом, отдать свой голос дистанционно смогут свыше 48 миллионов россиян.

Также на заседании скорректировали федеральные списки кандидатов на выборы в Госдуму. Один из претендентов от партии “Коммунисты России” подал заявление, в котором отказался от дальнейшего участия в кампании.

Другой кандидат - от объединения “Зелёные” - исключён из списка по решению Федерального совета партии.