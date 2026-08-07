70-летие Дня строителя: Москва отметит круглую дату

Строители вносят большой вклад в развитие города. Возводят не только дороги, но и метро, социальные объекты, жильё, в том числе по программе реновации. В это воскресенье будет отмечаться 70-летие Дня строителя.

История династии строителей Сазоновых началась в далеком 1955 году. "Родители приехали из деревни, с Рязанской области, с Белгородской. И пошли работать на завод. Завод железно-бетонных изделий номер 22. Мама работала крановщиком козлового крана, отец работал маляром-штукатуром", - рассказал Павел Сазонов, заместитель директора департамента дорожно-мостового строительства — руководитель проекта.

Павел начал работать по профессии сразу после техникума. Строил дома и дороги, возводил мосты. Руководил строительством Лефортовского тоннеля, хлебного дома в Царицыно, Волоколамского, Ленинградского, Алабяно-Балтийского, Дмитровского тоннелей. Сыновья пошли по стопам отца. Дмитрий начал с работы специалистом по документообороту и дорос до ведущего инженера.

"Ощущаю вот эту самую причастность к большому делу, радость непосредственно - ты видишь то, над чем ты работал, к чему тоже прикасался - это просто класс", - говорит Дмитрий Сазонов, ведущий инженер производственно-технического отдела департамента дорожно-мостового строительства.

Уже несколько объектов закрыли семейным подрядом. Брат Александр отвечает за вывоз грунта со строящихся объектов. Работа бок о бок с родственниками даёт дополнительную поддержку и энергию. Как и в династии метростроителей Сатышевых. Их общий трудовой стаж - 75 лет. Евгений начал работать на строительстве метро в 2001 году. Дальше был путь от рядового мастера до руководителя.

"Как сын строителя, я в детстве очень часто бывал на объектах метростроения, это мне всегда нравилось, всегда впечатляли котлованы, строительная техника и так далее, и по сути дела, у меня не было выбора", - сказал Евгений Сатышев, заместитель директора по производству СМУ 12 "Мосметростроя".

Брат Евгения пришёл в Метрострой на пять лет позже. Сергей следит за техникой на участках, контролирует работу водителей и машинистов. И уже к семейному делу приобщает сына.

Именно труд строителей стоит за открытием новых станций метро, дорог, путепроводов, возведением домов и целых кварталов. В градостроительном плане Москва - слоеный пирог со сложным сочетанием эпох, стилей. Такой она была до начала двадцатого века до появления института генплана.

"К Москве присоединились ранее подмосковные территории, там тут же стали развивать инфраструктуру, превращая эти когда-то подмосковные территории в часть Москвы. Со всеми столичными законами и правилами. Со школами определенного стандарта. С поликлиниками определенного стандарта. Стали застраивать огромные жилые кварталы", - рассказал Виталий Калашников, историк –москвовед.

С тех пор ничего случайного в городе не было. Но тенденции меняются. Сейчас в градостроительстве к застраиванию территорий принято подходить комплексно.

"Здесь раньше была расположена промзона "Октябрьское поле", предприятия, склады, которые уже не функционировали. На месте бывшей депрессивной промзоны появились современные жилые дома, технопарк, школа и медицинский центр", - сообщил Никита Ермолов, начальник управления комплексного развития территорий САО, СЗАО, ЦАО "Института Генплана Москвы".

Сейчас на месте гаражей новосёлы играют в пинг-понг, семьи отдыхают в тени. В ближайшее время откроется новый бизнес-центр. Первые резиденты уже переезжают в здание. Которое, как и весь квартал, микрорайон и, по сути, весь город, сделано руками строителей.