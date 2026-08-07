Падел и тренировки в стиле бокс: в Москве проходят "Зарядки долголетия"

Игра взяла лучшее у большого тенниса, сквоша и настольного тенниса. Падел даёт серьёзную кардионагрузку, развивает координацию, реакцию и тактическое мышление. Один из кортов работает прямо у станции метро "Баррикадная". Прийти могут все желающие - и просто потренироваться, и сыграть товарищеский матч. Новичкам первые занятия лучше провести с тренером, чтобы избежать случайных травм, говорит Александр Халанский - профессиональный игрок, первая ракетка России. Для многих он эталон игры и главный ориентир для всех, кто только берёт в руки ракетку.

"Очень много, кто играет долго без тренера без техники, портит локти, колени. Падел затягивает доступностью, можно взять ракетку и пойти поиграть и уже наслаждаться игрой с первых минут", - рассказал Александр Халанский.

И если падел - выбор молодых и активных, то в столице не забывают и о тех, кому за 55. В преддверии Дня физкультурника в парке "Музеон" прошла традиционная зарядка для горожан старшего поколения, провел ее мастер спорта по кикбоксингу Константин Нестеров.

"Разминка и тренировка в стиле бокс, покажу, конечно, какие-то приемчики, ударчики по боксу, защитные, атакующие действия, все будет в полном объёме. Дома не стоит сидеть чахнуть, поэтому выходите - общайтесь, это полезно для здоровья", - рассказал Константин Нестеров.

Занятия на свежем воздухе будут идти до конца августа на разных площадках столицы. Вход на все зарядки свободный. Единственное условие - предварительная запись. Выбрать удобное место и зарегистрироваться можно на сайте проекта в разделе "Зарядки долголетия".