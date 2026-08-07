"Абсолютно гадостная история!": известный режиссер высказался об ударе, который Дрожжина нанесла осиротевшей Баталовой

Мария Баталова осиротела. Отца она потеряла в 2017 году, а 6 февраля этого года похоронила мать Гитану Леонтенко . Многие заволновались, что теперь прикованная к инвалидному креслу дочь знаменитостей осталась совсем одна.

И как оказалось, не зря. Баталова получила неожиданный удар. Маше придется бороться за наследство родителей с Натальей Дрожжиной. Актриса требует с Баталовой 13 миллионов рублей. Дрожжина уже направила иск в суд. Наталья уверяет, что Мария незаконно обогатилась, получив комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте. Якобы недвижимость актриса купила на свои деньги, но оформила на дочь Баталова. Сейчас Дрожжина требует вернуть ей потраченные на комнаты деньги.

Марию иск шокировал. "Они сняли с наших счетов гораздо больше! Они мстят нам? Но за что? За то, что мы с матушкой вовремя опомнились? За то, что доказали поддельную подпись? За то, что не пали в ножки, когда она трясла перед полуслепыми овечками своим подложным завещанием?" — негодовала Баталова.

С ней солидарен режиссер и друг семьи Баталовых Юрий Шерлинг. "Это абсолютно гадостная история!.. Я лично видел, как они втирались в доверие. Приносили какие-то тортики, галетки. Пытались проникнуть на дачу Баталовых. Они пользовались доверчивостью этой семьи!" - заявил Шерлинг "Миру новостей".

Возмущена и актриса Елена Папанова. "Что же это Наталья Георгиевна Дрожжина никак не угомонится?!" - удивилась дочь легендарного артиста Анатолия Папанова.

Высказалась на эту тему Людмила Поргина. Она тоже поддержала Марию Баталову. "Это страшная история. Мы все знаем, каким был Баталов. Он сам не подставил ни одного человека! Никого не обобрал! Наоборот, отдавал деньги людям, которые нуждались, помогал им. А вот Дрожжину и Цивина я знаю с другой стороны. Удивительно подлые люди. И вот сейчас, когда Мария осталась одна, беззащитная, на нее нападают... У меня мурашки по телу от ужаса. Как можно требовать с нее эти миллионы?!" - задала риторический вопрос артистка.

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