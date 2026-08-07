Финляндия сделает ставку на болота в потенциальной войне против России

Финляндия всерьез рассматривает возможность использовать заболоченные территории на границе с Россией в случае возможного конфликта.

Как пишет Yle, о такой возможности говорится в июньском отчете рабочей группы министерств окружающей среды и обороны Финляндии. Ведомства полагают, что использование 180 000 гектаров топей может послужить интересам национальной безопасности.

Земля при заболачивании становится более водонасыщенной и труднопроходимой. Это существенно затрудняет движение тяжелой техники — в случае военного конфликта с Россией Финляндия могла бы извлечь из этого выгоду, считают финские власти.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что сейчас на российско-финской границе "тихо, спокойно" и "никто никуда не ходит". Медведев подчеркнул, что к этому привело "не наше решение", ведь Россия не угрожает никому в Европе и не стремится перекраивать границы.

При этом финский президент Александр Стубб заявлял, что восстановление отношений между Россией и Европой вполне возможно после урегулирования конфликта на Украине, однако их характер не будет прежним и "новые отношения будут сильно отличаться".