Камилла Паркер-Боулз плетет интриги против принца Уильяма: пытается подорвать его авторитет

Камилла Паркер-Боулз взяла под свой контроль недавнюю встречу больного раком Карла III с принцем Гарри и его женой Меган Маркл не только для обеспечения приватности мероприятия. Принц Уильям опасается, что его мачеха "играет на обе стороны", пытаясь подорвать его авторитет.

Гарри приехал в Великобританию, чтобы дать старт обратному отсчёту до "Игр непокорённых" 2027 года в Бирмингеме. Однако, как утверждают источники, поездка также была задумана как попытка смягчить напряжённые отношения между герцогом и герцогиней Сассекскими и королевской семьёй.

Букингемский дворец подтвердил, что Сассекские встретились с 77-летним королём и что на встрече присутствовала Камилла. При этом было подчёркнуто, что фотографии и подробности разговора публиковаться не будут.

Принц Уильям намеренно избегал встречи со своим младшим братом, поскольку до сих пор не может простить ему и Меган негативные высказывания в адрес семьи. Однако он был возмущён тем, что Паркер-Боулз участвовала в переговорах о примирении. Королева уже попыталась оправдаться.

"Камилла утверждает, что присутствовала на встрече, чтобы наблюдать за происходящим и присматривать за Меган, потому что не доверяет ей. Она настаивает, что согласилась прийти только потому, что Карлу была нужна её поддержка и защита. Но Уильям в это не верит. По его мнению, это был классический случай стратегии "разделяй и властвуй", и он в ярости из-за того, что она вмешалась в столь деликатную встречу без его согласия", — рассказал RadarOnline инсайдер из дворца.

Уильям никогда полностью не доверял мачехе, и единственное, в чём они сходились в последние годы, — это мнение о том, насколько токсичными являются Гарри и Меган. Поэтому тот факт, что Камилла за его спиной решила продемонстрировать Сассекским своё расположение, заставил принца насторожиться.

Наследник престола убеждён, что таким образом Паркер-Боулз пыталась подорвать его авторитет и показать, что по-прежнему обладает большей властью, чем принц. "И это приводит его в бешенство", — отметил источник.