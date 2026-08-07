Кремль раскрыл детали дружеского разговора Путина с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели в пятницу, 7 августа, телефонный разговор.

Как сообщает пресс-служба Кремля, политики обстоятельно обсудили текущую ситуацию в зоне Персидского залива, а также обменялись мнениями о ситуации на Украине.

Владимир Путин рассказал коллеге про активизацию киевским режимом террористической деятельности в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры, а также проинформировал визави о ситуации в зоне спецоперации.

Кремль подчеркивает, что беседа лидеров двух государств была конструктивной и дружеской.

Предыдущий разговор Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном состоялся в мае. Политики отмечали важность продолжения политико-дипломатического процесса на Ближнем Востоке по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона.

Объединенные Арабские Эмираты продолжают оказывать помощь гуманитарного характера в конфликте на Украине. В июне после очередного обмена с Украиной военнопленными Министерство обороны России поблагодарило ОАЭ за посреднические усилия по возвращению бойцов из плена домой. Слова благодарности произнес и Владимир Путин в ходе телефонного общения с президентом арабского государства.