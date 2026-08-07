В Госдуме и ОП призвали отпускать россиян с работы домой пораньше из-за жары

Продолжительность рабочего дня при жаре нужно сокращать на два-три часа. Такое мнение высказал в пятницу, 7 августа, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Как уточнил Гриб, это его личное мнение — он полагает, что следовало бы урезать рабочий день в жаркую погоду до шести часов, а если жара носит аномальный характер, то и до пяти часов.

Секретарь Общественной палаты пояснил свою инициативу тем, что "не все работодатели могут обеспечить комфортные условия, кондиционеры". В подобных ситуациях часть сотрудников в период сильной жары можно переводить на удаленный формат работы.

Такой подход выгоден и работодателям, ведь "если нет условий для работы, то и само качество работы будет снижаться", цитирует Владислава Гриба РИА Новости.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов также призвал работодателей отпускать сотрудников из офиса раньше формального окончания рабочего дня в сильную жару. Парламентарий подчеркнул, что забота о здоровье сотрудников должна быть в приоритете, особенно когда погодные условия становятся экстремальными.

Ранее кандидат юридических наук Ольга Леонова уточнила, что сотрудники имеют право вообще отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов. О приостановке работы на этом основании нужно письменно уведомить начальника, обозначив в заявлении показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег. Однако покидать рабочее место до ответа работодателя нельзя — это может расцениваться как прогул.