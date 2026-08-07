Раиса Рязанова нашла утешение после смерти единственного сына

В 2020 году Раиса Рязанова потеряла единственного сына. Причиной смерти 51-летнего наследника артистки стал тромб. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть.

"Я себя чувствую виноватой, хотя это тромб был. Не дожил он, его не вернешь. Знаешь, когда я приезжала на вокзал, он всегда встречал меня… А сейчас некому", - призналась Раиса Рязанова журналистам шоу "Малахов".

Она даже не успела толком отгоревать, такой у нее был насыщенный рабочий график. Работа в итоге и вытащила Раису Рязанову из депрессии. Она призналась, что благодарна коллегам, которые "не лезли в душу".

Кроме работы, артистка нашла утешение в работе на даче. В новом интервью Рязанова призналась, что много лет мечтала о загородном хозяйстве, и вот наконец более 15 лет назад у нее появилась дача. "Землю обожаю. Всё лето хожу босиком – это очень заряжает энергией, даёт силы. Все дачные дела – на мне, никого не нанимаю. Во-первых, мне нравится в земле возиться. Прямо моё. Во-вторых, лучше, чем я сама, всё равно никто не сделает. Я попробовала пару раз нанять помощника – халтура, только делают вид, что работают", - рассказала артистка.

На участке Рязанова выращивает яблоки и груши, малину и ежевику. "Летом даже сплю на свежем воздухе. Оборудовала себе в беседке спальное местечко, принесла одеяло потеплее на случай утренних похолоданий. Утро на даче – это отдельное удовольствие. Будит меня солнышко – просыпаюсь, когда солнечный свет начинает попадать в глаза. Птички поют… Прям рай на земле. А засыпаю с луной. Тоже под птичьи трели. Спишь потом, как младенец. Для меня птичье пение лучше всякой колыбельной", - призналась актриса aif.ru.

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