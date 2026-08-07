Старушки, покорившие Европу: что сейчас с "Бурановскими бабушками"

Очаровательные бабушки в народных платьях и лаптях в 2012 году покорили Европу. На "Евровидении" неожиданно даже для самих себя они заняли второе место, уступив лишь Лорин и ее уникальному голосу. Обаяние старушек из села Бураново в одночасье сделало их настоящими звездами, но мечтали пенсионерки не о славе и контрактах, а о помощи родному селу.

Серьезная задача

Небольшое село Бураново в Удмуртии мало отличается от сотен таких же, разбросанных по всей России. Домики, небольшие магазины и почти разрушенная церковь. Именно этот храм пенсионерки из села считали причиной неудач своей малой родины: бабушки сетовали, что неработающая церковь заставляет людей спиваться, терять себя, уезжать из Бураново.

Они мечтали восстановить приход, а еще пели. Для себя, на праздниках, в домах культуры. Надевали нарядные платья, платочки, лапти и исполняли композиции на родном языке. Однажды старушек заметил бизнесмен из соседнего города и предложил им перепеть на удмуртском Цоя и еще несколько рок-хитов. Амбициозные пенсионерки согласились, получив первый гонорар.

Они поняли, что именно с каверами и песнями, в которых сливается современность и фольклор, смогут добиться успеха. А значит, заработать на восстановление церкви.

Привет, Европа!

Кто-то посоветовал бабушкам заявить о себе на "Евровидении", эта идея казалось абсурдной, но такой привлекательной. Впервые пенсионерки сделали попытку пройти отбор в 2009 году, но не сложилось: в национальном кастинге они заняли третье место. Но уже в 2012-м поехали представлять Россию на популярном конкурсе.

Второе место и невероятная зрительская любовь сделали старушек национальными героинями. Средний возраст участниц коллектива тогда составлял около 70 лет, но они не отказывались от гастролей, поездок, записей клипов. В 2018 году старушки записали песню, посвященную Чемпионату мира по футболу, и даже освоили искусство пасов на поле.

Новое название

Конечно, к коллективу тут же стали присматриваться продюсеры. И на одно из предложений бабушки согласились: контракт позволил им воплотить мечту — отреставрировать церковь в родном селе. Теперь приход снова ждет верующих.

Увы, работа с продюсером не заладилась: директор хотел, чтобы бабушки полностью изменили репертуар, снимались в рекламах, которые им не нравились, к устоявшемуся коллективу добавили новых участниц. Тогда пенсионерки решили отделиться. Теперь они выступают под названием "Бабушки из Бураново" и поют лишь то, что хотят сами.

Смерть участниц

К сожалению, не все участницы, которые выступали с коллективом на "Евровидении" сейчас живы. В 2019 году не стало самой очаровательной, всем запомнившейся Натальи Пугачевой. Ее забрал рак: дважды пенсионерка мужественно боролась и побеждала опухоль желудка, но за полгода до смерти болезнь снова вернулась. До 84 дня рождения Наталья не дожила всего два дня.

Елизавета Зарбатова скончалась 13 января 2014 года в возрасте 87 лет. Это она написала многие песни коллектива и была самой пожилой участницей.

23 июля 2024 года умерла Екатерина Шкляева. Ей было 86 лет. В ансамбле Шкляевау называли "камертоном" за чистый голос и душу, вложенную в творчество.

В начале 2026 года не стало Зои Дородовой. Она скончалась 21 февраля в возрасте 85 лет из-за онкологического заболевания. Была в первом составе, но на сцену "Евровидения" в Баку не выходила из-за ограничений по числу участников.