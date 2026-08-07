Президент Польши Кароль Навроцкий в публичном выступлении заявил, что "там, где бьют москаля", Варшава спешит на помощь.

Этим заявлением политик не ограничился. По утверждению Навроцкого, "пусть убивают "советов" там, где те напали на них — нам, полякам, от этого не больно".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала эмоции от выступления Навроцкого фразой "польский стыд". Чиновница напомнила, что президент Польши не впервые использует язык ненависти, а употребление уничижительного слова "москаль" для обозначения русских стало нормой для польской элиты.

Новый "припадок" варшавского руководства Захарова назвала следствием исторических комплексов и бессильной злобы от понимания того факта, что современная Польша в ее нынешних границах и есть заслуга "советов". Навроцкого, как предположила представитель МИД России в соцсетях, корежит от того факта, что его нация обязана своим существованием Красной армии.

Ранее Мария Захарова уже указывала, что патологическая русофобия стала частью польской политической традиции. Варшава раскручивает антироссийскую истерику ради сиюминутной политической выгоды, используя для этого любой повод и не утруждая себя поиском доказательств.

Однако окончательного разрыва отношений с Россией Польша явно боится. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский испугался, что Москва воспримет перемещение своего посольства как попытку поставить крест на дипломатических отношениях. Политик напомнил, что при всех политических разногласиях до сих пор ни одна страна Европейского союза или НАТО не разорвала с Россией дипломатических отношений.