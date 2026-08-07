Россияне смогут увидеть самый зрелищный звездопад года

Жители России скоро смогут наблюдать один из самых зрелищных и популярных метеорных потоков года – Персеиды. Об этом рассказал в пятницу, 7 августа, лектор Пермского планетария Виталий Францев.

Как уточнил эксперт, на период с 11 по 13 августа приходится максимум активности Персеид. Это один из самых популярных, зрелищных метеорных потоков года.

Францев заверил, что в 2026 году условия для наблюдений превосходны: пик звездопада приходится на период новолуния, поэтому ночное небо не будет засвечено лунным светом. Желающим рассмотреть как можно больше метеоров специалист порекомендовал вооружиться биноклем с двукратным увеличением, сообщает РИА Новости.

В начале июля россияне могли увидеть "микросолнце". Из-за максимально возможной удаленности видимый диаметр Солнца оказался наименьшим в году — 31 угловая минута и 31 угловая секунда. Впрочем, разглядеть разницу можно было разве что на профессиональных фотоснимках Солнца, сделанных 6 июля и в предыдущие дни.

Между тем власти Евросоюза признались, что боятся последствий другого астрономического явления. В Еврокомиссии рассказали, что солнечное затмение, которое ожидается 12 августа, грозит серьезно повлиять на электрогенерацию в странах интеграционного объединения.