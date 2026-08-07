"Ножом по сердцу": Катерина Шпица рассказала об особенности новорожденного сына

6 мая известная актриса Катерина Шпица и ее супруг Руслан Панов стали родителями. Ребенок появился на свет в одном из московских роддомов. Актриса не стала интриговать и сразу объявила, что у нее родился мальчик.

Она рассказала, что малыш появился на свет весом 3940 г и ростом 55 см. Мальчика назвали Богданом. Недавно супруги крестили ребенка.

А теперь Катерина призналась, что у ее малыша оказалась особенность - транзиторная лактазная недостаточность. "Какой же стресс – эта постоянная зависимость от стерилизации бутылочек , необходимость всегда держать на готовке сцеженное молоко и подогреватель, чтоб разводить фермент до кормления. Я даже портативный термос-подогреватель-стерилизатор заказала себе как подарок. И молокоотсосов у меня четыре разновидности. А что хуже всего - ножом по сердцу - невозможность приложить к груди сразу, как попросит сынок. Эти слезки ожидания я никогда не забуду", - рассказала Шпица на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

К счастью, теперь эти проблемы остались в прошлом. "Мы вступили в эру совершенно роскошного, свободного, наполненного гедонизмом титюлинга. И это такое счастье-щекастье!!!" - объявила актриса.

Ранее Шпица призналась, что до рождения Богдана популярная актриса дважды теряла детей. Сейчас супруги счастливы и даже мечтают о еще одном ребенке. Напомним, что у Катерины уже есть сын Герман. Мальчику 14 лет. Его Шпица родила от актера и каскадера Константина Адаева.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>