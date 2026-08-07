Киев признал полную остановку экспорта агропродукции через Черное море

Угроза нарушения годового цикла нависла над сельским хозяйством Украины. Причина кризиса украинского агропрома – полна остановка экспорта сельскохозяйственной продукции через Черное море, заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Как заявил министр немецким журналистам, общий объем экспорта Украины значительно упал, поскольку до июля около 85% украинского агроэкспорта шло через черноморские порты. По данным Высоцкого, лишь около 10% вывозится поездами и 5% - автотранспортом.

Украинский министр 22 июля сообщил, что суда перестали заходить в порты Украины по решению перевозчиков. Датская судоходная компания Maersk заявила о переориентации грузоперевозок на румынский порт Констанца. А после серии взрывов в Одесской области национальный украинский оператор железных дорог также стал ограничивать перевозку грузов в порты Одессы.

Высоцкий пояснил, что доходы от летнего урожая фермеры используют для покрытия текущих расходов и финансирования осенней посевной кампании. Если не удастся ничего продать сейчас, прерывается весь годовой сельскохозяйственный цикл - в худшем случае следующий урожай просто пропадет, передает ТАСС.