Десяток Су-30СМ2 Балтийского флота поднялся в воздух в Калининградской области

Балтийский флот провел учение с десятком многоцелевых истребителей в Калининградской области. Об этом рассказали в пятницу, 7 августа, в пресс-службе флота.

В рамках учений многоцелевые истребители Су-30СМ2 Балтийского флота отработали выполнение бомбовых ударов и пусков неуправляемыми ракетами по наземным целям на полигоне в Калининградской области.

Выполнение боевых упражнений летчиками проводилось с учетом опыта специальной военной операции, цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы флота.

Ранее на Северном флоте провели масштабные учения. В акваторию Баренцева моря вышли ударные корабельные группы. В воздух поднялись истребители, ракетоносцы и бомбардировщики. С суши условного врага атаковал береговой комплекс "Бастион".

Боевая авиация участвовала и в трехдневных учениях ядерных сил России и Беларуси, которые прошли в мае. Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркивал, что "мы никому абсолютно не угрожаем", однако "готовы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока — наше совместное Отечество".