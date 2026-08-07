Минпромторг опроверг сокращение списка параллельного импорта

Российские власти в настоящее время не намерены урезать перечень товаров для ввоза с помощью механизма параллельного импорта. Об этом рассказал в пятницу, 7 августа, статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель профильного министерства подчеркнул, что пока перечень останется в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил в силу в мае, сообщает РИА Новости.

В феврале стало известно, что объем параллельного импорта в Россию в январе 2026 года достиг исторического минимума и составил около миллиарда долларов. В Минпромторге подчеркивали, что при такой схеме импорта собственные производства успешно развиваются, а товары из недружественных стран заменяются аналогами из стран дружественных.

Эксперты Международного валютного фонда назвали параллельный импорт, обеспечивший российским потребителям доступ к подсанкционным товарам, среди адаптационных механизмов в экономике России — они позволяют нашей стране справляться с мощным давлением внешних рестрикций.