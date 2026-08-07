Татьяна Брухунова показала фигуру в купальнике, перед которой не устоял Петросян

Татьяна Брухунова взяла отпуск и отправилась на отдых. В заграничном путешествии ее сопровождают двое детей и муж.

В августе как только Ваган и Матильда вернулись из Сочи, где дети проводили каникулы с нянями, вся семья улетела за границу. Куда именно они отправились, Брухунова раскрывать не стала, но намекнула, что отдых будет грандиозным.

Татьяна уже показала на своей странице в соцсети несколько кадров с курорта. На снимках Ваган и Матильда радуются солнышку, запускают воздушного змея и танцуют на детской дискотеке. Не стала Брухунова скрывать и себя. Татьяна похвасталась роскошной фигурой в монокини. Молодая жена Евгения Петросяна позировала в бассейне. Образ Татьяна дополнила лишь солнцезащитными очками и обворожительной улыбкой.

Поклонники Брухуновой пришли в восторг от ее подтянутой фигуры. Пользователи Сети не поскупились на комплименты, отметив, что Татьяна прекрасно выглядит. "Перед такой красотой даже Петросян не устоял", — заявил один из подписчиков Брухуновой.

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Напомним, что об отношениях Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой стало известно в 2018 году. Через год артист развелся с Еленой Степаненко, и вскоре женился на своей новой избраннице.

Молодая жена родила юмористу двоих детей — Вагана и Матильду. При этом Татьяна не уходила в декрет, она совмещает заботу о наследниках с работой, в этом ей помогают няни.