ЕС включил в санкционный список глав российских оборонных предприятий

Евросоюз расширил список попавших под санкции физлиц из России. В расширенный перечень попали руководители крупных оборонных предприятий России, сообщается на сайте Совета ЕС.

Ряды удостоившихся европейских санкций россиян пополнил руководитель "Красноярского машиностроительного завода" Александр Дюкарев. Завод выпускает баллистические ракеты, в том числе - РС-28 "Сармат". Ограничения введены также в отношении гендиректора "Серпуховского завода "Металлист" Рамиля Бадгутдинова. Предприятие специализируется на производстве систем, которые используются в баллистической ракете "Искандер-М".

В черный список включены и другие физлица и компании, имеющие отношение к российскому ВПК. В пресс-релизе Совета ЕС указано, что фигуранты составленного еврочиновниками перечня "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".