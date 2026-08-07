Обнародовано сообщение Ирины Усольцевой, от которого мурашки по коже: "Прощайте, мои любимые! Простите нас"

Семья Усольцевых пропала в тайге в Красноярском крае почти год назад. Сергея, Ирину, их дочь Арину и собачку Ладу ищут тысячи волонтеров, но на сегодняшний день нет ни единой зацепки.

Правоохранители уверены, что выжить туристам не удалось. А пользователи Сети строят догадки и считают, что семья могла сбежать из страны. По одной из теорий, Усольцевы обосновались в США, где проживает сын Сергея от прошлого брака.

Знакомый Сергея Валентин Дегтерев и вовсе ошарашил общественность. Мужчина заявил, что Усольцева прислала ему голосовое сообщение, в котором сообщила, что ее семью уже не найдут и попросила прощения.

Дегтерев опубликовал аудиофайл в личном блоге. "Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся. На мешали жить проблемы проблемы, нам не давали быть счастливыми вместе. Начался новый этап, который нужно прожить заново. Прощайте, мои любимые! Простите нас за все!" — произнесла Ирина на записи.

Пользователи Сети были шокированы. Но многие усомнились в подлинности сообщения. А вскоре с заявлением выступил сын Усольцевой Данил Баталов. По его словам, запись была сделана с помощью искусственного интеллекта. Дании не сомневается, что сообщение подделка.

"Это стопроцентный вброс", — подчеркнул Баталов в беседе с "РИА Новости".

Отметим, что это не первое сенсационное заявление Дегтерева. Ранее знакомый Сергея уверял, что Усольцевы живы. Так он решил из-за того, что кто-то периодически заходит на страницу Сергея в соцсети и читает там сообщения. "Я прогнал аккаунт Сергея через бот, определяющий реальную активность. И получил ответ, что Сергей или кто-то еще заходил туда недавно", — рассказывал Валентин.