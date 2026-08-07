Пожар на складе в Брянске локализовали на 3 тысячах "квадратов"

Локализован пожар на складе с автомобильными маслами и красками в Брянске. Огонь успел распространиться на 3 тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС, тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой внутри склада и удаленностью источников воды.

В ведомстве уточнили, что 7 августа поступило сообщение о пожаре на улице Олега Кошевого, 34 В в Брянске. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит одноэтажное складское помещение для хранения красок и масел для автомобилей.

На месте работают более 50 сотрудников и 17 единиц техники. Силы и средства наращиваются. По предварительным данным, пострадали четверо работников склада.