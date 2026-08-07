Собянин в преддверии Дня строителя открыл новую эстакаду на шоссе Энтузиастов

По эстакаде, минуя все светофоры, вслед за строительной техникой на большой скорости проносятся первые автомобили. Этот участок дороги на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом был одним из самых загруженных. В пробках люди теряли по полчаса. Решить многолетнюю проблему помог новый путепровод.

"Строительство эстакады на пересечении со Свободным проспектом, практически рядом с МКАД, в этом месте все время пробки под 9 балов. Ввод эстакады улучшит доступность сразу трех районов Москвы и подмосковной Балашихи, пробки станут меньше", - говорит Сергей Собянин.

Новая эстакада разгрузит дороги на востоке Москвы, и потоки машин, которые часто создавали огромные заторы на перекрестке, будут равномерно распределены. Больше полумиллиона человек смогут быстрее добираться из центра в область и наоборот.

"На сегодняшний день эстакада дает бесперебойное движение транспорта, пересекая этот перекресток сверху. Также автомобилисты будут ехать внизу по круговому движению, по перекрестку, бесперебойно, бессветофорно", - говорит Павел Сазонов, руководитель проекта.

Эстакаду собирали буквально как конструктор. С завода поступали уже готовые элементы. Оставалось лишь соединить их между собой. У такого способа есть ряд преимуществ - сокращение сроков строительства, возможность монтажа в стесненных условиях, а главное - надежность и долговечность конструкций. Это значит, что реконструкция не понадобится, как минимум, восемьдесят лет, а может и все сто.

"После того как были собраны балки, они бетонируются, после обетонирования на них кладется асфальт. Сначала литой асфальт, потом щебёночно-мастичный асфальтобетон, а затем устанавливаются вот эти блоки. Блоки заводские, но они крепятся к бетону за счет анкеров. После это делают еще деформационные швы, которые делают по новой технологии. Они будут очень гладкие", - говорит Владимир Варыгин, руководитель Департамента дорожно-мостового строительства строительной компании.

Шестиполосная эстакада - это лишь один из проектов развития транспортной инфраструктуры на востоке столицы. Всего планируют отремонтировать больше трех с половиной километров дорог. Более того, под новым путепроводом будут проложены трамвайные пути.

"Под эстакадой пройдут трамвайные пути, которые соединят Курскую вместе с районом Ивановское, который далеко сегодня от метро находится. Здесь ни метро нет, ни трамвая. Жители давно просили здесь построить трамвайные пути", - сообщил Сергей Собянин.

Трамвайный маршрут в Ивановское строители обещают запустить раньше срока.