Мишустин напомнил коллегам по ЕАЭС об условии допуска продукции на российские маркетплейсы

Наша страна заинтересована в интеграционных проектах с членами Евразийского экономического союза.

Об этом на встрече участников Евразийского межправительственного совета с президентом Киргизии Садыром Жапаровым заявил российский премьер.

Михаил Мишустин отметил, что объем торговли нашей страны со государствами ЕАЭС за первое полугодие вырос на 10%, внутренние товарные потоки составили 7 с половиной триллионов рублей.

В ходе расширенного заседания совета также обсудили формирование общего финансового рынка и обмен передовыми технологиями и практиками. Мишустин обратил внимание коллег по ЕАЭС на необходимость актуализации сертификатов на товары для свободного доступа на российские маркетплейсы.

"С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новый закон о платформенной экономике. Он создаст прозрачные правила в этой сфере. Если в отношении товара установлены требования технического регламента ЕАЭС, прежде всего, на наших маркетплейсах будет проверяться наличие сертификата или декларации соответствия в союзном реестре документов, за ведение которого отвечает Евразийская экономическая комиссия. В связи с чем просил бы обратить особое внимание на необходимость своевременной актуализации данных об оценке соответствия продукции, для того чтобы обеспечить продвижение товаров через российские цифровые торговые площадки", - заявил Мишустин.