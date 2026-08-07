70-летняя Наталья Андрейченко довела народ до слез признанием: вот что она сказала

Наталья Андрейченко весной отметила 70-летие. Но для актрисы это лишь цифры в паспорте. Жизнелюбием и энергичностью звезды кино можно только восхищаться. Наталья много путешествует, общается с людьми, активно ведет свои соцсети.

Актриса делится своей мудростью с подписчиками. На днях Андрейченко сделала признание, как радоваться жизни и сохранять человечность даже в непростые времена.

"Милые мои, мы находимся в очень интересном периоде перехода. А давайте благодарить друг друга как можно больше, давайте любить друг друга как можно больше, превозносить друг друга как можно больше, помогать друг другу, помогать всем живым существам. Все изменяется, и мы находимся во времени тотального чуда. Услышьте меня. Что намечтаете, то и получите", — написала артистка.

Поклонники поблагодарили Андрейченко за мудрые рассуждения, а некоторые отметили, что прослезились от таких слов. "Боже, как прекрасно сказано! Наталья, мое признание вам"; "Вы попали в самую душу"; "Мурашки по коже от таких проникновенных слов"; "Как хорошо вы написали. Прочитала — и слезы появились", — пишут пользователи Сети.

Напомним, Андрейченко сыграла в таких лентах как "Сибириада" и "Военно-полевой роман", однако зрители ее полюбили после главной роли в фильмах про Мэри Поппинс. Сама Наталья благодарит Бога за то, что ей удалось сыграть эту героиню, ведь изначально рассматривали другую актрису.

Однако блистательную карьеру Андрейченко променяла на любовь. В 1991 году она перебралась в Америку к своему возлюбленному Максимилиану Шеллу. В 2005 году после развода актриса вернулась на Родину, но вскоре уехала в Мексику.