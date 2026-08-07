Госдепартамент США выделяет 25 миллионов долларов на спецпрограмму по "поиску, возвращению и реабилитации" украинских детей. Утверждается, что несовершеннолетних якобы насильно вывезли в Россию и подвергли "системному стиранию национальной идентичности".

Согласно мифу о "насильственной ассимиляции", который раздувают западные структуры, Россия "депортировала" 35 тысяч несовершеннолетних. Такие данные приводит лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета. В свою очередь, украинские источники утверждают, что 1,6 миллиона детей на освобожденных территориях подвергаются "идеологической переработке" в российских школах, детских лагерях и военно-патриотических организациях, сообщает Clash Report.

Москву пытаются обвинить в "преступлениях против человечности". Преступными действиями Киев пытается представить официальную эвакуацию сирот и семей с детьми из-под ежедневных обстрелов ВСУ в безопасные российские регионы. Спасенным предоставляют жилье, реабилитацию и российское гражданство.