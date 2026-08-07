Иностранные наемники размещены в действующем детском лагере в селе Спрыня в Львовской области. Родители отдыхающих ребят пожаловались в соцсетях, что на базе спортивно-оздоровительного центра проживают военные из Колумбии и других стран Латинской Америки.

Как сообщили представители российских силовых структур агентству РИА Новости, на территории детского лагеря расположены арсеналы с вооружением нескольких украинских подразделений специального назначения. А военнослужащие из этих подразделений периодически проводят встречи с детьми.

По данным российских силовиков, Главное управление разведки Минобороны Украины вербует колумбийцев через соцсети. Кандидатам предлагают высокооплачиваемую работу, будущих наемников заселяют в один из отелей, затем проводят психологическую обработку.