США нашли способ восполнить дефицит ракет Patriot на Украине

Вашингтон и Киев нашли способ дефицит ракет Patriot на Украине. Как заявил полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон, проблема решается с помощью модернизации ракет С-300.

В интервью PBS News Гамильтон заявил, что ведутся совместные американо-украинские работы по модернизации старых С-300 или более новой версии, чтобы расширить их возможности. Процесс завершится к концу этого года, речь идет о производстве сотни или пары сотен ракет в год.

Отставной полковник напомнил, что Пентагон израсходовал огромное количество ракет Patriot во время конфликта с Ираном. До начала боевых действий у американской армии было 2330 таких ракет, сейчас же осталось около 800 единиц. Что же касается производства, то возможности США ограничены 600 ракетами в год. Существенно увеличить эти объемы Пентагон рассчитывает только года через три.