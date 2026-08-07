Маск отказал Киеву в помощи по наведению ударов по России

Американский предприниматель Илон Маск отказал Киеву в помощи. Он хочет избежать эскалации – и потому не позволяет использовать Starlink для наведения ударов вглубь территории России, сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, на данный момент положительного решения нет. Маск постоянно повторяет, что пора заключать сделку, привел журнал комментарий источника в окружении экс-министра обороны Украины Михаила Федорова.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на Маска, чтобы он разрешил Киеву использовать спутники Starlink для планирования ударов. В Белом доме и SpaceX комментировать публикацию The Atlantic отказались.