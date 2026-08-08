Новые герои России: младший сержант Устинов уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

Сержант Виктор Баурин вместе со своей группой, обнаружив в лесополосе укреплённый опорный пункт врага, пробрался в его тыл и метким броском гранаты уничтожил боевиков. В результате наши штурмовики захватили позиции неприятеля без потерь среди личного состава.

Младший сержант Евгений Устинов вместе с сослуживцами во время штурма опорного пункта попал под пулемётный огонь. Быстро выявив местоположение огневой точки противника, Евгений скрытно приблизился к вражеской позиции и из гранатомёта уничтожил пулеметный расчёт. Благодаря его мужеству российские бойцы успешно выполнили поставленную задачу.