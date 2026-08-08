Ночью 8 августа силы ПВО России сбили 397 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 397 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 15 регионов и акватория Азовского моря. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях, на Кубани и в Крыму.

В Самарской области пострадало промышленное предприятие. На Кубани атакован Ильский НПЗ, там начался пожар, ранения получили пять человек. В Липецкой области два человека пострадали в результате падения БПЛА, повреждены четыре частных дома и линия электропередачи.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром сообщил, что на подлёте к столице уничтожены 9 вражеских беспилотников.