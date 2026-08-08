В Запорожской области началось масштабное наступление российских войск. Массированная артподготовка продолжалась всю ночь. Сначала реактивные установки били по опорным пунктам ВСУ в лесополосах на подступах к Малой Токмачке. А на рассвете уже точечный огонь по развалинам и подвалам, где прятались националисты, открыли батареи гаубиц.

Как только эти точки были подавлены, первые отряды штурмовиков смогли прорваться на западные окраины Малой Токмачки и закрепиться. Они начали отбивать у противника дома и улицы. Одновременно идёт уничтожение резервов и обозов, которые ВСУ пытается перебросить ближе к передовой.

Малая Токмачка - один из главных укрепрайонов ВСУ на Запорожском направлении. От него зависит обороноспособность всех остальных городов, включая Орехов и само Запорожье.

Противник удерживал Токмачку четыре года и был уверен, что это - неприступная цитадель. Но сегодня в этой крепости российские войска пробили первые глубокие бреши.