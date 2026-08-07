Москвичей предупредили о температурном провале

Москву на следующей неделе ждет существенное понижение температуры. Столбики термометров с нынешних 30-32 градусов опустятся до 22-25.

О предстоящем "похолодании" агентству "Москва" сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Он назвал такое понижение "небольшим провалом".

"Причем где-то в четверг-пятницу, возможно, самая холодная погода будет, ожидается до плюс 20 днем", - сказал он.

Цыганков отметил, что пятница, 7 августа, стала жаркой из последних теплых дней в этом сезоне. Уже через неделю температура воздуха вернется к обычным для августа значениям.