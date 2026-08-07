ВС России нанесли новые удары по инфраструктуре Украины

Российская армия продолжила удары по военным объектам на Украине. Поражены порты и морские суда, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что Вооруженные Силы Российской Федерации использовали высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты. В течение дня 7 августа в порту Южный поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Также, по данным Минобороны, в акватории Черного моря поражены два морских судна типа "сухогруз". Корабли доставляли вооружение и другое военное имущество в украинские порты.