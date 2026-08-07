Сенат США одобрил законопроект об "адских санкциях" против России

Законопроект об ужесточении американских санкций в отношении России и Ирана одобрен сенатом Конгресса США. Теперь документ рассмотрит Палата представителей Конгресса.

Как сообщает ТАСС, перед голосованием законодатели согласились исключить из закона препятствовавшую нужному решению поправку. Она лишала президента США полномочий вводить таможенные пошлины в отношении третьих сторон, импортирующих нефть или газ из России.

Закон об обещанных покойным Линдси Грэмом "адских санкциях" сенаторы провели перед тем, как отправиться на летние каникулы. Отдыхать они будут пять недель.