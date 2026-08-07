Собянин рассказал о строительстве дорожных объектов в 2026 году

В Москве в этом году построят около 100 километров дорог, а также 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, некоторые объекты уже введены. Так, сегодня была открыта эстакада по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. В работе находятся финальный участок МСД вдоль ул. Каспийская от ул. Кантемировская до Павелецкого направления МЖД и еще несколько дорог.

Мэр рассказал, что за последние 15 лет в Москве было построены свыше 1,6 тысячи километров новых дорог, 495 тоннелей, эстакад и мостов.