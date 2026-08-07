Неизвестные беспилотники обнаружены над базой бундесвера в Германии

Сотрудники частной охранной фирмы зафиксировали шесть пролетов беспилотников над базой бундесвера в Мехернихе на севере Германии. Инциденты зарегистрированы в период с вечера четверга до утра пятницы, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, вечером 7 августа правоохранители увидели в небе огромный беспилотник, который впоследствии недолго кружил в воздухе над полицейскими. Предполагается, что это мог быть дрон типа Fly-380 VTOL, имеющий размах крыльев до 3,8 метра.

На базе бундесвера в городе Мехерних расположен склад с вооружениями и осуществляется ремонт систем ПВО. Базу называют "верфью Patriot" и "сокровищницей войск". Площадь склада составляет около 30 тысяч квадратных метров.