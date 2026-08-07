ПВО сбила 75 украинских дронов за 12 часов 7 августа

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей. Также беспилотники ликвидированы над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Минобороны сообщило о работе российских средств противовоздушной обороны в ночь на 7 августа. В ведомстве уточнили, что было перехвачено и уничтожено 203 украинских БПЛА.