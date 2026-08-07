Пентагон задумался о применении тактического ядерного оружия

Пентагон рассматривает тактическое ядерное оружие все чаще рассматривается как средство ограничения массовых разрушений в ходе конфликтов. Об этом заявил заместитель министра войны США Элбридж Колби.

Как сообщает издание Breaking Defense, чиновник выступил на симпозиуме Стратегического командования ВС США, посвященного сдерживанию. Колби подчеркнул, что Штатам нужны более рациональные варианты использования ядерного оружия в качестве ответной меры.

Американские СМИ ранее сообщали, что Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США. Особое внимание Вашингтон уделяет возможному применению тактического оружия пониженной дальности в случае региональной войны с Россией или Китаем, передает РИА Новости.