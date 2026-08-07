Собянин поздравил московского школьника с победой на олимпиаде по ИИ

Школьник из Москвы Александр Поваров победил на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Она проходила в Казахстане.

Александр окончил 11 класс школы "Летово" в Москве, сообщил в своих соцсетях мэр столицы Сергей Собянин. В прошлом году он стал лучшим и на Всероссийской олимпиаде по информатике по профилю "Искусственный интеллект.

"Поздравляю Александра и всех ребят с наградами! Желаю новых успехов в учебе и будущей профессии", – подчеркнул Собянин.

Всего за медали боролись 465 ребят из более чем 100 стран. Россию представляли восемь человек, которые взяли семь золотых медалей и одну бронзу.